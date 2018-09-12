12 تابوتًا فارغًا تكشف مفاجأة خلفها طبيب نفسي!

المواطن - متابعة

يضع الطبيب النفسي أندريه زيليفيترو، مرضاه في توابيت ويقوم بدفنهم، معتبرًا ذلك جزءًا من العلاج النفسي.

وعثر قروي على 12 تابوتًا فارغًا مهجورًا في غابة قريبة من العاصمة كييف في شمال أوكرانيا.

وبحسب التقارير، فقد عثر القروي على عشرات القبور المحفورة حديثاً في الغابة، وقام باستدعاء الشرطة للتحقيق في الأمر، حيث بدأت الشرطة عملها وانتهت التحقيقات إلى زيليفيترو الذي اعترف، بحسب ما ورد، بأنه كان يستخدم التوابيت في العلاج النفسي لمرضاه.

وبحسب ما ذكره الطبيب النفسي، فإنه أخذ 12 مريضًا إلى الغابة ودفنهم أحياء لمدة ساعتين.

ووجدت التحقيقات أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، وقال متحدث باسم الشرطة: “تم دفن المشاركين طواعية، ولم يصب أي شخص خلال هذه العملية، ولم يتم العثور على أية علامات على وجود نشاط إجرامي”.