12 قتيلا وجريحًا حصيلة الهجوم الإرهابي على مؤسسة النفط الليبية

المواطن - واس

أعلنت لجنة شؤون الجرحى في العاصمة الليبية طرابلس، سقوط قتيلين و10 جرحى جراء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وقد توجهت قوات أمنية بسيارات مسلحة، إضافة إلى سيارات إسعاف إلى بوابة غوط الرمان تجاه طرابلس، منذ قليل، عقب التفجير الإرهابي الذى استهدف المؤسسة للنفط صباح اليوم ، يأتي ذلك عقب اقتحام قوة الردع الخاصة وقوات الأمن لمقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال شهود عيان من داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط، إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم على المؤسسة، قاموا بتفجير أنفسهم، فيما تمكنت قوات الردع الخاصة وقوات الأمن اللتان اقتحمتها المبنى من تصفية أحدهم.

فيما ذكرت مصادر أن قوات الأمن لا تزال تتعامل مع إرهابيين اثنين محاصرين في مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وقد خرج مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، من مقر المؤسسة قبل قليل، عقب اقتحام قوة الردع الخاصة لمقر المؤسسة.