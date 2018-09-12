12 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام (الرياض).

. أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض).

. محلل تطوير تقنية المعلومات (الرياض).

. مساعد صيانة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مدير قسم مركز الاتصال (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. فني أبحاث (الرياض).

. طبيب مقيم (الرياض).

. أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

. أخصائي تصوير أشعة الطب النووي (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)