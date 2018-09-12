12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني دعم الأدوات- التايفون.

. فني خزان الوقود- التايفون.

. مشرف فني خزان الوقود- التايفون.

. مشرف فني التصنيع- التايفون.

. مشرف فني ميكانيكي- التايفون.

. مدرب طيران.

. رئيس صلاحية الطيران المستمر.

. مدير الخدمات الفنية.

. مشرف ميكانيكي.

. مدير السلامة التشغيلية.

. مدير مالي.

. فني أنظمة آلات إلكترونيات- الهوك.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)