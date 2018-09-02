122 ألف طالب وطالبة في تعليم حائل يتوجهون إلى مقاعد الدراسة

المواطن - حائل

توجه، اليوم، أكثر من 122 ألف طالب وطالبة في التعليم العام بمنطقة حائل إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة كافة استعداداتها وسخرت إمكاناتها لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، متمنية أن يكون هذا العام عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات، حاثةً الطلاب والطالبات على البداية الجادة والالتزام والاجتهاد وحفظ الأوقات، بحسب وكالة “واس”.

من جهتها، كثفت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة جهودها لتنظيم الحركة المرورية تزامنًا مع بدء العام الدراسي تفاديًا للحوادث التي تكثر خلال هذه الفترة، من خلال خطة مرورية أعدتها لتنظيم حركة السير داخل مدينة حائل وتكثيف الدوريات المرورية وانتشار أفراد المرور ميدانيًّا في معظم التقاطعات والطرقات الرئيسية والميادين وعند المدارس لتنظيم حركة السير، حيث تهدف الخطة إلى تعزيز الوعي المروري في نفوس الطلاب وإرشاد السائقين والركاب إلى الالتزام بأنظمة المرور وتعليماته.