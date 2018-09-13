13 صورة لرعاية الأمير محمد بن سلمان للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وفور وصول ولي العهد لميدان الهجن كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، وعدد من كبار المسؤولين.

ثم ألقى الشاعر ضيدان بن قضعان قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك سلم ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، كما سلم سموه جوائز المراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة بالمهرجان، التي جاءت على النحو التالي:

الشوط الأول: لفئة “حيل عام” وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به الهجن “العنود” لخالد بن فيصل بن شريم.

الشوط الثاني: لفئة زمول عام وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية “سعود” لسعد عبدالهادي المري.

الشوط الثالث: لفئة حيل مفتوح وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية “الحاكمة” من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع: لفئة زمول مفتوح، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية “خنجر” مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.

بعد ذلك كرم سمو ولي العهد عددًا من الجهات والشركات الراعية والداعمة لفعاليات المهرجان وهي: الراعي البلاتيني شركة النايفات، والراعي الذهبي بيت سمبا، والراعي الفضي البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض ومجموعة الطيار للسفر والسياحة، وشركة أراسكوا، وشركة مايسترو.