13 نصيحة من البنوك السعودية عند الحصول على بطاقة ائتمانية

المواطن - الرياض

قدمت البنوك السعودية بعض النصائح عند الحصول على بطاقة ائتمانية.

والبطاقة الائتمانية، تستخدم كوسيلة دفع لقيمة المشتريات من السلع والخدمات، وتعتبر نوعًا من أنواع القروض والالتزام المالي على حامل البطاقة في حال استخدامها لدفع قيمة المشتريات.

ولاقت البطاقات الائتمانية على مستوى العالم رواجًا وانتشارًا غير مسبوقين، باعتبارها تمكن حاملها من دفع قيم المشتريات من السلع والخدمات بواسطتها دون الحاجة إلى استخدام النقد، كما أنها تتيح له الدفع قيمة المبالغ المسحوبة (المستخدمة) من البطاقة خلال فترة معينة من الشراء وتسديد القيمة باستخدام الحد الأدنى المسموح به للسداد لعملائها لتسهيل عملية الاقتراض إلى بطاقات صالحة للتعاملات التجارية، بحيث يستلم البائع نقوده في وقت لاحق من البنك

نصائح عند الحصول على بطاقة ائتمانية:

1- عدم منح بطاقة الائتمان لأي شخص والمحافظة عليها في جميع الأوقات.

2- التوقيع خلف البطاقة فور استلامها.

3- إتلاف البطاقات القديمة أو المنتهية.

4- حماية بيانات بطاقتك الائتمانية عند إجراء عمليات السحب النقدي.

5- عدم كتابة رقم بطاقتك السري على البطاقة.

6- عدم وضع رقمك السري في المحفظة.

7- عند عدم رغبتك في دفع مبلغ إضافي لموظفي المطاعم وغيرها، ينبغي وضع خط في الإيصال في المكان المخصص لذلك؛ حتى لا يتمكن أي شخص من التلاعب بالإيصال.

8- احفظ الإيصال وقم بمقارنته عند وصول كشف الحساب من البنك.

9- عند حدوث اختلافات في كشف الحساب أو عمليات لم تقم بتنفيذها، فإنه يجب الاتصال مباشرة على الجهة التي تتعامل معها لإخبارهم بهذه الفروقات.

10- عند الشراء من الإنترنت يجب التعامل مع الشركات والجهات المعروفة ذات السمعة الجيدة والتأكد من توفر نظام الحماية الآمن عند إدخال بيانات البطاقة.

11- قم بطلب ومراجعة سجلك الائتماني مرة واحدة كل سنة.

12- ضع لديك قائمة بأرقام بطاقات الائتمان للرجوع إليها عند الحاجة.

13- الاتصال مباشرة بجهة الإصدار والإبلاغ عن ضياع (فقد) أو سرقة البطاقة.