13 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة في سيمينس الألمانية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمداد الطاقة.

. مشرف صيانة منصة الفحص.

. مشرف صيانة- إرسال الإشارات.

. مشرف الصيانة- مستودع ومعدات الورش.

. مشرف صيانة الاتصالات.

. مدير الصيانة البنية التحتية.

. مشرف صيانة المخزون.

. مدير الصيانة العامة.

. مشرف تركيب الاتصالات- مشروع المترو.

. مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو.

. مساعد مدير الاستشارات المالية التجارية (للسعوديين).

. مصمم برمجيات.

. مدير إدارة (للسعوديين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)