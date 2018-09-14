14 وظيفة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 4 مدن.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، والدمام، والظهران، وأبها”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني صيانة إصلاح شاملة- معدات.

. فني صيانة إصلاح شاملة- كهرباء ميكانيكية.

. مدير التدعيم الفني.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية (عدد وظيفتين).

. أخصائي مركز الخدمة.

. فني صيانة إصلاح شاملة- خدمات الحفر.

. مساعد المراقب المالي.

. خبير ممثل الخدمات النموذجية.

. أخصائي خدمات المحركات والمولدات.

. أخصائي جودة.

. مهندس خدمات حقل.

. مسؤول عمليات الضرائب.

. كهربائي.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).