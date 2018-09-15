15 ألف مركبة محملة بـ41 ألف طن من التمور بمهرجان صفري بيشة

المواطن - عسير

أكّد فريق الإحصاء بمهرجان صفري بيشة أن عدد السيارات الواردة للسوق بلغ ما يقارب 15 الف مركبة، منذ انطلاق سوق بيع التمور الجديد حتى نهاية يوم الخميس الماضي ٣ / ١ / ١٤٤٠ هـ . محملة بـ 41 ألف طن من مختلف أنواع التمور ، ولتمر الصفري النسبة الأكبر بما يقارب ٩٢٪؜ بأسعار معتدلة وبمتناول الجميع.

وهذه الكميّة التي وردت للسوق فقط تأتي في ظل محاولات الزراعة الجاهدة حثّ المزارعين بضرورة بيع التمر داخل المحافظة وعدم بيع التمر في النخلة على مستثمر كما يفعل الكثير .

ومن جانبه أكّد مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم القرني بأن التمور الواردة للسوق ما زالت في ازدياد يوميًا، مشيرًا إلى أن المزارعين ما زالوا يضخون كميات كبيرة من التمور يقابلها زيادة في عدد المتسوقين في كل يوم، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الجميع وعلى حسب النوعية والجودة، لافتًا إلى أن التمور الواردة للسوق خاضعة للفحص وضبط الجودة ومكافحة الآفات التي قد تلحق بالتمور.

وأشار أن اللجنة المنظمة عملت على توفير خدمات مساندة للسوق، مع ما يشهده المهرجان من فعاليات مصاحبة ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة.