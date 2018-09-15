15 منطقة عربية تسجل أعلى حرارة في العالم.. بينها مدينة سعودية

المواطن - الرياض

تصدرت مدن عربية قائمة أكثر 15 مدينة تسجيلًا لأعلى درجات حرارة لھذا اليوم (الأربعاء) الموافق للتاسع عشر من سبتمبر.

وتوزعت المدن بين ثلاث دول عربية، ھي الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت 10 مدن منھا في دولة الكويت، وأربع مدن في العراق، ومدينة واحدة في المملكة.

وجاءت مدينة متربة الكويتية كأكثر الأماكن حرارة على الأرض، بواقع 8.47 درجة مئوية، تليھا مدينة الناصرية الكويتية بواقع 47.6 درجة مئوية، أما مدينة القيصومة السعودية فجاءت في المركز الرابع عشر بواقع 44.8 درجة مئوية.