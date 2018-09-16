16 وظيفة شاغرة في شركة جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، والدمام، وأبها”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي العمليات والخدمات اللوجيستية.

. مسؤول السلع.

. مدير العمليات.

. مدير أول مشروع- إدارة الموردين.

. مهندس جودة المورد.

. مدير جودة المورد.

. مدير أول الاستشارات.

. مهندس خدمات.

. أخصائي مركز الخدمة.

. مدير المبيعات.

. مسؤول مصادر الموقع.

. مسؤول عمليات الضرائب.

. مهندس مراقبة الضغط.

. مهندس أول مراقبة الضغط.

. مهندس تكنولوجيا إصلاح- الطلاءات.

. أخصائي مركز الخدمات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).