16 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيانة الطائرات.

. فني صيانة عام.

. مشرف فني- التصنيع.

. مدرب ومنسق عمليات.

. مشرف فني إلكترونيات- التايفون.

. فني أنظمة بيئية- التورنادو.

. مدير مالي- خدمات المشروع.

. فني صيانة محركات- التورنادو.

. مدير التدريب/ الدعم.

. فني تشغيل.

. مراقب العمليات الهندسية- التايفون.

. مدرب فني كهربائي- خدمات الطيران الأرضية.

. مشغل ميكانيكي- التايفون.

. مشغل إلكترونيات- التايفون.

. قائد فريق الطائرات- التايفون.

. مدير دمج وتسليح- التايفون.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).