166 جثة في 32 مقبرة جماعية بالمكسيك

166 جثة في 32 مقبرة جماعية بالمكسيك

2018/09/07
الساعة 10:41 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1810
0
طباعة
مقبرة جماعية - أرشيفية
المواطن - متابعة

أعلن مكتب الادعاء بالمكسيك العثور على 166 جثة على الأقل في ولاية فيراكروز، في أحدث كشف من نوعه بالمنطقة الواقعة بشرق البلاد.

وقال مدعي عام الولاية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المحققين اكتشفوا الجثث في 32 مقبرة بوسط الولاية بعد بلاغ تلقوه من مجهول في الثامن من أغسطس.
وأضاف أنه بعد 30 يوما من العمل تم اكتشاف رفات 166 شخصا على الأقل. هذا هو التقدير الأقل على أساس الجماجم التي اكتشفت في 32 جزءا مختلفا بمنطقة البحث.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم