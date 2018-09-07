166 جثة في 32 مقبرة جماعية بالمكسيك

مقبرة جماعية - أرشيفية

المواطن - متابعة

أعلن مكتب الادعاء بالمكسيك العثور على 166 جثة على الأقل في ولاية فيراكروز، في أحدث كشف من نوعه بالمنطقة الواقعة بشرق البلاد.

وقال مدعي عام الولاية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المحققين اكتشفوا الجثث في 32 مقبرة بوسط الولاية بعد بلاغ تلقوه من مجهول في الثامن من أغسطس.

وأضاف أنه بعد 30 يوما من العمل تم اكتشاف رفات 166 شخصا على الأقل. هذا هو التقدير الأقل على أساس الجماجم التي اكتشفت في 32 جزءا مختلفا بمنطقة البحث.