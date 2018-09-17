17 جهة تمويلية تشارك في برنامج القرض العقاري

المواطن - الرياض

نشر الصندوق العقاري للتنمية بيانًا بالجهات التمويلية المشاركة في برنامج القرض العقاري.

وتضمن البيان أسماء 12 بنكًا ممثلة في: الإنماء، الراجحي، العربي، الفرنسي، البلاد، الرياض، الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الأول، للاستثمار، و5 شركات تمويلية هي بداية، دويتشه، دار التمليك، الشركة السعودية لتمويل المساكن، أملاك.

وفي وقت سابق كشف صندوق التنمية العقاري أن 3 فئات من مستفيدي الصندوق بإمكانها الحصول على الدعم مباشرة عبر عدد من الجهات التمويلية.

وأوضح الصندوق أن موظفي القطاع الخاص غير المعتمدين لدى البنوك، بإمكانهم الحصول على التمويل المدعوم عبر 8 جهات ممثلة في شركات: دار التمليك، سهل، بداية، وبنوك دويتشه بنك، الرياض، العربي، الأهلي، البلاد.