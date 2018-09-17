17 وظيفة إدارية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “سكرتير تنفيذي”؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبية، أو السكرتارية)، مع وجود خبرات سابقة.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)