18 فعالية في أدبي أبها بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - أبها

أعلن نادي أبها الأدبي، اليوم، عن اعتماده 18 فعالية ثقافية بمناسبة اليوم الوطني الـ88 تقام في أبها وعدد من محافظات منطقة عسير.

وأوضح رئيس النادي، أحمد بن علي آل مريع، أن أدبي أبها ولجانه الثقافية في المحافظات، ستنظم 18 فعالية متنوعة تقام على امتداد منطقة عسير، حيث تنطلق من أبها وتمتد لكل من المحافظات: تنومة، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وبيشة، والمجاردة، ومحايل عسير، بحسب وكالة “واس”.

وأضاف آل مريع: تم جدولة فعاليات متنوعة وشاملة منها عروض فنية ومعرض تشكيلي وآماسٍ شعرية ومحاضرات وندوات ترصد تاريخ وحضارة هذا الوطن الغالي، إضافة إلى مسابقات إبداعية ومسامرات ثقافية، انطلاقًا من المسؤولية الثقافية في الاحتفاء بهذا اليوم “الرمز”، ورغبة في إتاحة الفرصة للأدباء والمثقفين من الجنسين للمشاركة في التعبير عن مشاعرهم وانتمائهم الصادق، وولائهم للوطن ولقيادته الكريمة.