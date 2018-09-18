18 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

. مساعد رعاية (الرياض).

. استشاري أعصاب (الرياض).

. محلل مستودع البيانات (الرياض).

. محلل تقارير المؤسسة (الرياض).

. مقنن جرعات اشعاعية (الرياض).

. فيزيائي طبي أول (الرياض).

. فيزيائي طبي ثاني (الرياض).

. فيزيائي طبي رابع (الرياض).

. طبيب الإحالات الطبية (الرياض).

. طبيب مقيم (الرياض).

. كبير فنيي الكهرباء (الرياض).

. كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

. كبير أخصائيي تصوير الاشعة البوزترونية (الرياض).

. مشغل معالجة مياه ثاني (الرياض).

. استشاري مساعد- جراحة الأورام (جدة).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)