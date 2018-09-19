19 وظيفة شاغرة بشركة دار الرياض في مجال السكك الحديدية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة دار الرياض عن توفر فرص وظيفية شاغرة لأصحاب الخبرات بالسكك الحديدية، للعمل بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مدير مشروع، ومهندس مقيم، ومهندس مقيم جسور، ومهندس سكك حديدية، ومهندس جسور، ومهندس مدني بناء، ومهندس كهربائي، ومهندس مواد مراقبة الجودة، ومهندس سلامة، وحاسب كميات، ومهندس تصريف مياه، ومسّاح، ومراقب موقع، ومدخل بيانات، ورسام أوتوكاد، وخبير إشارات، وخبير اتصالات، ومهندس عقود)، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير مشروع.

2- مهندس مقيم.

3- مهندس مقيم جسور.

4- مهندس سكك حديدية.

5- مهندس جسور.

6- مهندس مدني بناء.

7- مهندس طرق.

8- مهندس كهربائي.

9- مهندس مواد- مراقبة الجودة.

10- مهندس سلامة.

11- حاسب كميات.

12- مهندس تصريف مياه.

13- مسّاح.

14- مراقب موقع.

15- مدخل بيانات.

16- رسام أوتوكاد.

17- خبير إشارات.

18- خبير اتصالات.

19- مهندس عقود.

المتطلبات العامة:

– الأفضلية للسعوديين.

– يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة بالسكك الحديدية.

– يجب على المتقدمين التحدث بالعربية والإنجليزية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).