20 ثعبانًا بحوزة مجهول تثير الرعب على متن طائرة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

فاجأ رجل السلطات الروسية مؤخرًا بحيازته لـ 20 ثعبانًا أخفاه بحقيبة يد صغيرة صعد بها على متن طائرة استقلها من ألمانيا إلى روسيا دون أن تستطع السلطات كشفها.

وتسلل الراكب الذي لا يُعرف اسمه وجنسيته بالثعابين وحلّق بها جوًا من ألمانيا إلى روسيا، كما تمكن الرجل من الصعود إلى مطار دوسلدورف بألمانيا، ولم يتم القبض عليه من قبل ضباط وكالة حماية البيئة إلا بعد وصوله إلى موسكو، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.

ومن جانبه، أكد مطار شيريميتيفو الروسي الواقعة الغريبة، غير أنه لم يكشف عن اسم أو جنسية الشخص الذي صعد بالثعابين إلى الطائرة.

وقال أحد الضباط في المطار الروسي: “الزواحف كانت في عبوات وتمت تعبئتها في حقائب وحُملت إلى الطائرة، ولم تكن هناك وثائق مقدمة لاستقدام تلك الزواحف”.

وأضاف: “سيتم تحديد أنواع الثعابين من قبل المتخصصين، ولكن وفقًا لمعلومات أولية فهي ليست من الأنواع السامة”.

ومن جانبه، قال الرجل إنه اشترى الثعابين غير السامة من سوق في ألمانيا، غير أن السلطات هناك لم تلحظها أثناء صعوده إلى الطائرة.

وأضاف:”كان من الممكن أن أحصل على المستندات المطلوبة لحمل الثعابين، لكني لم يكن لدي الإذن المطلوب لحملها إلى روسيا”.