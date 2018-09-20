20 صورة توثق مواصفات هاتف آيفون XS الجديد في مؤتمر أبل

المواطن - الرياض

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، من مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، مؤتمر الشركة معلنًا عن عزم أبل شحن أكثر من ملياري جهاز.

واستعرض فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق هاتف آيفون XS الجديد، والذي سيأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي، وسيتوفر بخيارين لشاشات العرض من قياس 6.5 و5.8 إنشات.

ويأتي آيفون_xs شاشة من نوع أوليد بحجم 5.8 إنش ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وهو الحجم الأكبر من الآيفون X s Max بحجم 6.5 إنش من نوع أموليد وبتقنيات عرض HDR10 وDOLBY VISION.

ويوفر الهاتف الجديد ميزة التعرف على الوجه أسرع وأدق من السابق وسماعات ستيريو، كما تم الإعلان رسميًّا عن أول معالج بتقنية تصنيع 7 نانومتر وهو المعالج A12 Bionic

والمعالج الجديد أسرع ٥٠% من المعالج A11 ويعالج ٥ تريليون عملية خلال ثانية! وبإمكانه التعامل مع ذاكرة بحجم 512GB .