20 عربة كهربائية لنقل ذوي الهمم وكبار السن في المسجد الحرام

المواطن - الرياض

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 عربة كهربائية لنقل ذوي الهمم وكبار السن في ساحات المسجد الحرام.

وأبان مدير العلاقات العامة بالرئاسة راجح الحارثي، أن الرئاسة توفر العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الهمم على مدار الساعة ، حيث حرصت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على تكثيف جهودها في موسمي الحج والعمرة نظراً لزيادة أعداد الحجاج.

وأفاد بأن هذه الخدمات تقدم من خلال موظفين مؤهلين بلغ عددهم لهذا العام 65 موظفاً حرصت الرئاسة على تأهيلهم وتدريبهم لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة .