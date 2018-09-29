200 ألف ريال مكافأة لعماد المالكي بطل الكاراتيه

المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمكافأة اللاعب عماد المالكي لاعب الكاراتيه السعودي.

وقال آل الشيخ: ألف مبروك للبطل السعودي عماد المالكي تحقيقه الميدالية الذهبية في البطولة العربية الثانية عشرة للكاراتيه، وستتم مكافأته بمبلغ 200 ألف ريال.. يستاهل.

وفاز عماد المالكي بالميدالية الذهبية عن وزن 60 كيلو جرامًا بعد فوزه على اللاعب المصري مالك جمعة.

يذكر أن آل الشيخ كان وجّه بمكافأة الملاكمين السعوديين زهير القحطاني وعبدالفتاح الجليدان بعد فوزهما في مباراتهما بالأمس في سوبر الملاكمة العالمي والذي أقيم في جدة.