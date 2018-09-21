21 مبادرة لتفعيل العنصر النسائي في رئاسة شؤون الحرمين

المواطن - مكة المكرمة

انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تفعيل دور المرأة وما تقوم به من خدمات جليلة وأعمال نبيلة وأهداف سامية في الحرمين الشريفين، ورغبة في فتح آفاق جديدة ومجالات أوسع ترتقي بالخدمات المقدمة، وذلك وفق الضوابط الشرعية بما يواكب الرؤية الطموحة 2030، أعلنت الرئاسة العامة عن عدد من المبادرات التي من شأنها تمكين العنصر النسائي.

وجاءت المبادرات كما يلي:

التعاون وعقد الشراكات مع الأجهزة الحكومية. قسم الترجمة واللغات. أكاديمية التدريب النسائية. وحدة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال. العمليات النسائية. العلاقات العامة والإعلام. التقنية والخدمات الإلكترونية. تفعيل الأدوار النسائية في معرض عمارة الحرمين الشريفين. تفعيل الأدوار النسائية في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. المكتبة النسائية بالمسجد الحرام. تهيئة مواقف السيارات للموظفات. توفير باصات نقل للموظفات. التعليم عن بعد بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف. القسم العالي النسائي بكلية المسجد الحرام. حضانة الأطفال. تفعيل العمل التطوعي. الدورات العلمية. خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. الاستفادة من الفائزات بهاكثون الحج. حصر المتخصصات في العلوم التقنية والإعلام والعلاقات والاستفادة منهن في مجالات التخصص. تجديد الدماء والقيادات النسائية وإتاحة الفرصة للمؤهلات والمتخصصات.