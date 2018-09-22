22 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم صبيا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (22) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء، على مسمى “حارس مع زوجته، سائق”؛ وذلك للعمل في عدد من مدارس البنات ومكاتب إدارات التعليم التابعة لها.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.

. أن يكون لائقاً صحياً.

. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

. أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

. أن يكون متزوجاً لحراس (مدارس البنات).

. ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

. سلامة الصحة العامة من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

. التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

. أن يكون من ضمن المسجلين في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

. أن يكون العمر لمدارس البنات (35) عاماً.

. أن يكون عمر المتقدم لوظيفة سائق 20 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

. اجتياز المقابلة الشخصية والمفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة، وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف تعبئة نموذج الطلب على الرابط التالي: (هنا)