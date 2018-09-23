23 حالة اختناق في حريق فندق العطاس بجدة

23 حالة اختناق في حريق فندق العطاس بجدة

2018/09/18
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1755
0
طباعة
المواطن - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في فندق العطاس المكون من 8 أدوار.

وأكد الدفاع المدني أنه أخلى 91 حالة بالإضافة إلى الكادر التشغيلي، كما قام بعمل منطقة فرز طبي لمعالجة حالات الإصابات التي بلغت 23 حالة اختناق بسيط تمت معالجتها في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.

وأعلن مدني جدة- قبل قليل- أنه يباشر حريقًا بالدور الثاني بفندق العطاس، حيث أكد أنه تمت السيطرة على الحريق وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء الأدوار العلوية من السكان.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم