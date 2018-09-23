23 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني أجهزة أول (الرياض).

. فني أجهزة ثان (الرياض).

. استشاري مشارك- طب الطوارئ للبالغين (الرياض).

. كاتب (عدد وظيفتين/ الرياض).

. استشاري- زراعة الرئة (الرياض).

. كهربائي أول (الرياض).

. طبيب زميل (الرياض).

. فني أنظمة حريق أول (الرياض).

. سكرتير ثان (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. فني مختبر (الرياض).

. مستشار قانوني أول (الرياض).

. مساعد فني مراقبة (الرياض).

. أخصائي تروية قلبية (الرياض).

. مخطط صيدلاني أول (الرياض).

. صيدلاني ثالث (الرياض).

. فني أنظمة النقل بضغط الهواء (الرياض).

. كبير المحاسبين (الرياض).

. كبير ميكانيكيين- للمصاعد (الرياض).

. مشرف قسم خدمات الطعام (عدد وظيفتين/ الرياض).

. ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).