24 مليون ريال لإنشاء مرفأ صيد المخرف بالمدينة المنورة

المواطن - واس

وقع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة, عقد مشروع إنشاء مرفأ صيد المخرف بمنطقة المدينة المنورة بقيمة بلغت 24.722.994 ريالا، مع إحدى الشركات المختصة، لإنشاء المرفأ على طريق الساحل الغربي ينبع –أملج، الذي يبعد عن مدينة ينبع 87 كم وعن مدينة أملج 81 كم.

وأوضح المهندس العيادة أن المرفأ يستوعب 180 مركب صيد صغير بالإضافة إلى 10 مراكب صيد كبيرة، و 3 أرصفة عائمة بطول 360 متراً للمراكب الصغيرة، ورصيف عائم بطول 40 متراً للمراكب الكبيرة، بالإضافة إلى رصيف خرساني بطول 90 متراً، وكاسر أمواج حجري بطول 100متر.

وأشار إلى أن المرفأ يحتوي منطقة للخدمات المساندة تشمل، محطة وقود لتزويد المراكب بالوقود، وخزانات مياه ومحطة ضخ لتزويد المراكب بمياه الشرب وتغذية صناديق مكافحة الحريق بطول المرفأ، إضافة إلى توفر مبنى لحرس الحدود يتكون من طابقين مسطح الطابق الواحد 85 م2، وعدد 2 منزلق بحري لإدخال وإخراج المراكب لمنطقة الصيانة، موضحا أن المرفأ يعد ميناء طبيعيا يخدم الكثير من صيادي المنطقة والمناطق المجاورة له.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن مبادرة الوزارة في “إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة”، إذ نفذت الوزارة حتى الآن 6 مرافئ شملت مرفأ خور فرسان ومرفأ المضايا بمنطقة جازان، ومرفأي القطيف والزور بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مرفأي العزيزية والرايس بمنطقة المدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 255 مليون ريال.

كما تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ 5 مرافئ أخرى وتشمل مرفأ الليث بمنطقة مكة المكرمة، ومرفأ الخبر بالمنطقة الشرقية، ومرفأي أملج والقاد بمنطقة تبوك، ومرفأ القحمة بمنطقة عسير، بقيمة بلغت قرابة 165 مليون ريال، وذلك بهدف تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير المزيد من فرص عمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية ليمارسوا مهنتهم باقتدار وأمان.