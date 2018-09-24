24 وظيفة شاغرة لدى شركة بن زقر في 8 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وجازان، والطائف، وبريدة، والهفوف”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الطائف).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الدمام).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ بريدة).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ جدة).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ الهفوف).

. موظف مبيعات وحسابات (عدد 3 وظائف/ جازان).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).