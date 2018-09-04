2430 جولة تفتيشية من التجارة على المكتبات والقرطاسيات

المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة والاستثمار 2430 جولة تفتيشية على المكتبات والقرطاسيات، طوال أيام الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي 1439- 1440هـ.

وتهدف الجولات الرقابية على المكتبات والقرطاسيات إلى التأكد من توافر المنتجات والسلع بكميات مناسبة، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

وحررت الفرق الرقابية بالوزارة خلال جولاتها على المكتبات والقرطاسيات 130 مخالفة، جاء في مقدمتها مخالفات عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة بواقع 92 مخالفة، تلتها مخالفة عدم كتابة أحد البيانات التجارية على المنتج بواقع 17 مخالفة، ثم الامتناع عن إعطاء فواتير للعملاء بواقع 12 مخالفة، بالإضافة إلى مخالفات اختلاف سعر الرف عن النظام المحاسبي الكاشير، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على استمرار جولاتها الرقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية بشكل دوري، ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.