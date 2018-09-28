251 مخالفة توطين في مكة خلال أسبوع واحد

251 مخالفة توطين في مكة خلال أسبوع واحد

2018/09/28
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكاتب جدة والقنفذة والليث ورابغ والطائف ومكة المكرمة، جولات تفتيشية لضبط مخالفات التوطين.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مفتشي العمل نفذوا 2458 زيارة تفتيشية، وضبطوا 251 مخالفة للتوطين خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة حائل جولات تفتيشية لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص في سوق العمل بقرارات التوطين.


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