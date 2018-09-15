2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

المواطن - واس

يستقبل معهد الإدارة العامة غداً، ولمدة اسبوع (2589) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 86 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (673) موظفاً حكومياً، بـ (23) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل (2)، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الآلي، أساسيات قواعد البيانات، أساسيات نظام التشغيل UNIX، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية و تطبيقاتها، إعداد المخططات الهيكلية للمدن، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة الفعاليات، تطبيق مؤشرات الأداء في إدارة الصيانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (773) موظفين حكوميين، بـ (25) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد المراسلات، التخطيط التنفيذي، التخطيط الحضري، التفاوض مع الموردين، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، برمجة قاعدة البيانات MS Access، تخطيط الموارد البشرية، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (3)، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (399) موظفًا حكوميًا، بـ (14) برنامجاً تدريبياَ، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، أساسيات أمن المعلومات، إعداد الخطط الخمسية، الحسابات الختامية الحكومية، القيود المحاسبية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، لغة الاستفسار البنائية SQL، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، إعداد التقارير الإحصائية، الضمانات البنكية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (312) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، وهي: إعداد المراسلات، التكشيف والاستخلاص، الجداول الإلكترونية (Excel)، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، حل المشكلات واتخاذ القرارات، التنسيق الإداري، المحاسبة الحكومية في الفروع، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (369) موظفًا حكوميًا بـ (13) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة نظام التشغيل Windows – محطة العمل، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، الإبداع الإداري، الجرائم المعلوماتية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم المسوح الإحصائية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية.

وفي فرع المعهد النسائي بالدمام تلتحق (63) موظفة حكومية ببرنامجين تدريبيين، هما: أساسيات أمن المعلومات، التخطيط التنفيذي.