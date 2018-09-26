26 وظيفة شاغرة للجنسين في كلية الجبيل الجامعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد في الكيمياء.

. أستاذ مساعد في الرياضيات.

. أستاذ مساعد في الفيزياء.

. أستاذ مساعد في الهندسة المدنية.

. أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية.

. محاضر في إدارة الأعمال (للنساء).

. محاضر في إدارة الأعمال.

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

. أستاذ مساعد في إدارة الأعمال.

. محاضر في التثقيف الصحي (للنساء).

. أستاذ مساعد في التثقيف الصحي (للنساء).

. محاضر في الفيزياء (للنساء).

. أستاذ مساعد في الفيزياء (للنساء).

. محاضر في الرياضيات (للنساء).

. أستاذ مساعد في الرياضيات (للنساء).

. محاضر في التصميم الداخلي (للنساء).

. أستاذ مساعد في التصميم الداخلي (للنساء).

. محاضر في اللغة الإنجليزية (للنساء).

. أستاذ مساعد في اللغة الإنجليزية (للنساء).

. محاضر في الفيزياء.

. محاضر في الكيمياء.

. محاضر في الرياضيات.

. محاضر في علوم الحاسب والهندسة.

. محاضر في الهندسة المدنية.

. محاضر في الهندسة الميكانيكية.

. أستاذ مساعد في علوم الحاسب والهندسة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)