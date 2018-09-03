3 أيام على الرصد الآلي لمخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال بعسير

المواطن - عسير

أعلن المرور، اليوم الاثنين، أنه تبقى 3 أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة عسير.

وكانت إدارة مرور عسير قد أنهت تركيب الكاميرات الخاصة بالرصد بعدد من المواقع والطرق بالمنطقة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والهاتف في عدد من المناطق، ويتم التطبيق على مراحل متتالية.