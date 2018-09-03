3 حالات وفاة بكورونا في القصيم.. والصحة تعلق

المواطن - القصيم

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 أشخاص في منطقة القصيم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل حالة إصابة في البكيرية.

وفي التفاصيل، كشفت البيانات الصادرة عن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة، أن الأسبوع الماضي شهد وفـاة 3 رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم من جرّاء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة امرأة بالفيروس بمحافظة البكيرية.

وأوضح المركز أن المتوفى الأول يبلغ من العمر 61 عاماً وكان مخالطا للإبل، والثاني عمره 66 عاماً، واكتسبا الحالة من المجتمع، أما المتوفى الثالث فيبلغ من العمر 52 عاماً، واكتسب الحالة من منشأة صحية؛ موضحاً أن الثاني والثالث لم يخالطا الإبل.

وأوضحت الوزارة، عبر المركز، أن هناك حالة سُجلت في 30 أغسطس لرجل سبعيني في الزلفي تماثل للشفاء، كما أنه تمّ تسجيل حالة لسيدة خمسينية في الدوادمي ما زالت تتلقى العلاج.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منتصف أغسطس الماضي، تسجيل 11 إصابة فردية بكورونا (متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة) صنفت عدواها بحالات أولیة (مخالطة للإبل) خلال أربعة أشهر.

وبیَّن مسح إلكتروني على موقع مركز القیادة والتحكم بوزارة الصحة أن 90%من الإصابات خلال الشهور الأربعة كانت نتیجة مخالطة الإبل.

وشددت الوزارة على عدم تجاهل تطبیق الاشتراطات الصحیة والتدابیر الصحیة، خصوصاً في المنشآت الصحیة، وتحديداً أقسام الطوارئ، مع التأكید على اتباع مسار فرز الحالات قبل دخولها للعیادات، موضحاً أن هناك بروتكولاً طبیاً للتعامل مع الحالات التنفسیة وأعراض الالتهابات الرئوية.