3 رسائل من محافظ العلا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في أول يوم دراسة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي _العلا

وجّه محافظ العلا، الأستاذ/ مبارك بن عطالله المورقي، ثلاث رسائل، مع بدء العام الدراسي خلال زيارته صباح هذا اليوم الأحد بعض مدارس المحافظة.

وأكد المورقي في رسالته الأولى أن الطلاب هم صناع مستقبل الوطن، وحثهم على الاجتهاد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، إذ كتب فيها: “إلى أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. اليوم أنتم على مقاعد العلم، وغدًا في ميادين العمل، فأنتم صناع المستقبل، وبجيلكم تستنير أجيال وأجيال، فاجتهدوا وجاهدوا في خدمة الدين ثم المليك والوطن.. لكم مني أصدق الدعوات بالتوفيق”.

وقال المورقي في رسالته الثانية، التي وجهها لأولياء الأمور: “إلى أولياء الأمور.. أنتم المدرسة الأولى، وبغرسكم اليوم نتباهى غدًا ونفاخر، فأنتم من سطر ملحمة الصمود، وتجاوزتم بالعزيمة والشكيمة كل الظروف، من أجل الوطن ومن أجل أبنائكم.. لكم تحية عظمى على ثباتكم واصطباركم”.

ودعا المورقي في رسالته الثالثة والأخيرة المعلمين والمعلمات إلى العمل بالإخلاص والصدق والأمانة، وترسيخ التمسك بالثوابت الدينية والوطنية، جاء فيها: “إلى أخي المعلم وأختي المعلمة.. لقد استأمنكم الآباء والأمهات على فلذات أكبادهم، وأودعوا في ذمتكم أغلى ما يملكون، وأنتم قدرًا لحمل عظم هذه المسؤولية إن شاء الله، أوصيكم بما أوصي به نفسي، الإخلاص، الصدق، الأمانة، وترسيخ التمسك بثوابتنا الدينية والوطنية، والالتفاف حول ولاة أمرنا، وتكاتف مجتمعنا.. أعانكم الله”.