3 شباب ينقذون رجلًا من سيول العلا.. شاهد كيف فعلوها؟

المواطن - العلا

نجح شباب بمحافظة العلا في إنقاذ رجل احتجزه السيول داخل سيارته.

وأظهر مقطع فيديو الشبان الثلاثة وهم يغامرون بحياتهم من أجل إنقاذ الرجل بعد أن حاصرته مياه السيول داخل سيارته.

وفتح أحد الشباب الباب ليتمكن الرجل من الخروج من سيارته، وذلك وسط مساعدة الشباب الآخرين.

وهطلت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم الجمعة، ما حد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، امتدت إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك.

كما تأثرت الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.