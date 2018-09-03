3 فائزين يحصدون مليون ريال جوائز جود لإبداع النخيل

وافق المجلس الأعلى لجائزة عبدالله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور “جود”، على منح الجوائز التي تقدر بمليون ريال للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمختلف فئات الجائزة.

كما تم تحديد ميعاد الحفل الختامي للدورة الأولى للجائزة، والذي سيقام في قاعة ( أ ) بالمقر الرئيسي لجامعة القصيم بتاريخ 2018/10/10م، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم – رئيس المجلس الأعلى للجائزة –.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي عميد كلية الزراعة والطب البيطري، المدير التنفيذي للجائزة، أن عدد المتقدمين للجائزة بفئاتها المختلفة وصل إلى 53 مرشحاً من أكثر من 11 جنسية عربية وأجنبية، حيث جرت عملية اختيار الفائزين بإجراءات دقيقة من قبل اللجان المختصة بأمانة الجائزة، ومن خلال تطبيق عدد من المتطلبات والشروط والمعايير المعلنة بإشراف مباشر من قبل جامعة القصيم ممثلة بكلية الزارعة والطب البيطري.

وأضاف الحربي: أن للجائزة أهدافاً سامية تتمثل في تعزيز الدور الريادي للمملكة بين دول للعالم، في تنمية وتطوير البحث العلمي في مجال التمور، خاصة وأن مملكتنا الحبيبة تحتل المركز الثاني بين أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، بالإضافة إلى تحفيز وتنشيط الأعمال العلمية الإبداعية، ونشر المعرفة في مجال النخيل وإنتاج والتمور.

وأشار الحربي إلى أن هذا القطاع يشهد دعماً كبيراً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وقدم الحربي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل رئيس المجلس الأعلى للجائزة على دعمه ومتابعته المستمرة لمراحل الجائزة، ومعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم على توجيهاته المستمرة، وكذلك لمؤسسة عبدالله السليمان على تبني الجائزة ودعمها مادياً، ولجميع العاملين من أعضاء اللجان بأمانة الجائزة على الجهود المبذولة.