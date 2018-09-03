3 لاعبين ساهموا في تسجيل هدفين بالجولة الثانية.. تعرف عليهم

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا شديدًا من اللاعبين خاصة المحترفين الذين نجحوا في قيادة فرقهم لتحقيق الفوز.

وساهم 3 لاعبين في تسجيل هدفين مع أنديتهم في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الهلال والرائد، التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وساهم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف، في تسجيل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ونظيره الباطن، وانتهت بفوز فارس الدهناء بثلاثية مقابل هدفين.

وقاد بيسمارك فيريرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لتحقيق مفاجأة بالفوز على نظيره الاتحاد في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثة أهداف دون رد، وساهم اللاعب البرازيلي في إحراز هدفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية، برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الشباب والنصر، فيما يتذيل الثلاثي الفيحاء، أُحد والاتحاد الترتيب بدون نقاط.