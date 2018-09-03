3 مباريات في الدوري السعودي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تستكمل الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها اليوم الجمعة، بـ3 مباريات.

وتنطلق مباريات الدوري السعودي اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الفيصلي، عند الساعة 6:40 مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على أُحد، فيما يسعى الفيصلي للفوز أمام العالمي، خاصة أنه تعادل في الجولة الماضية.

وفي ثاني مباريات الدوري السعودي اليوم، يستضيف الفيحاء نظيره الفيحاء على إستاد مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 6:45 مساء، ويسعى الفريق البرتقالي لتعويض خسارته أمام الهلال، فيما يأمل الليوث مواصل انتصاراته بعد الفوز على الاتحاد.

وتُختتم مباريات الدوري السعودي اليوم بمباراة أُحد والأهلي التي ستُقام على إستاد الأمير محمد بن عبد العزيز، عند الساعة 8:30 مساء، ويسعى الراقي لتحقيق الفوز خاصة أنه تعادل في الجولة الأولى، فيما يُمني أُحد النفس بنتيجة إيجابية بعد الخسارة أمام النصر.