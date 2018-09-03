3 مباريات في جولة الوطن اليوم

المواطن - مروة نبيل

تواصل جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مباريات.

وتنطلق مباريات جولة الوطن اليوم بمباراة الاتفاق ضد الفيحاء، عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويملك فارس الدهناء 4 نقاط، فيما فشل الفريق البرتقالي في حصد أي نقطة حتى الآن.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ضفيًا على نظيره الفيصلي، عند الساعة 6: 35 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وتُعد هذه المباراة متكافئة لدرجة كبيرة، حيث يملك العنابي نقطة واحدة، فيما مُني أُحد بهزيمتين متتاليتين.

وتُختتم مباريات جولة الوطن اليوم بالمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الحزم، عند الساعة 8:35 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز في مباراة اليوم، للمنافسة على المراكز المتقدم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يملك 5 نقاط، فيما يملك الحزم نقطتين من تعادلين.