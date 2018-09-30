30 ألف ريال عقوبة طبيب بيطري أساء للإبل

المواطن - الرياض

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة طبيباً بيطرياً، بعقوبة مالية قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/7/1434هـ.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن المخالفة شملت قيام الطبيب البيطري بإساءة التعامل مع الحيوانات من فصيلة الإبل، واستخدامه مواد تجميلية بشرية محظورة الاستخدام على الحيوانات.

وأكد الدويرج، أن الوزارة لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، داعياً المختصين البيطريين إلى الالتزام بشرف المهنة والابتعاد عن الممارسات المسيئة، ومفيداً بأن وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان هي عن طريق الهاتف المجاني 8002470000، وإرسال الصور والمقاطع إلى البريد الإلكتروني: [email protected]