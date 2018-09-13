300 مسؤول ومختص يناقشون التحديات والحلول الراهنة لسوق العمل

المواطن - الرياض

شارك 300 مسؤول ومختص من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال، في ورشة عمل تحفيز القطاع الخاص للتوطين، وذلك لمناقشة التحديات والحلول الراهنة لسوق العمل، بهدف توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، وخفض معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص. واستعرض المشاركين في الورشة، أوجه التعاون والشراكة بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، وذلك في سبيل رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة.

وناقشت ورشة العمل، التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنهجية مبادرات وبرامج منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وربطها بهذه التحديات بما يخدم قطاع الأعمال، وتمكين قطاع الأعمال من الاضطلاع بدوره المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتأتي ورشة العمل، في إطار الشراكة والتكامل بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الأعمال في المملكة، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وشهدت ورشة العمل، مشاركة وحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور أحمد بن محمد السديري، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق ورجال وسيدات الأعمال.