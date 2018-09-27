31 مرشحًا يتنافسون على خلافة فؤاد معصوم

المواطن - واس

بلغ عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية في العراق 31 مرشحاً.

وأفاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان له اليوم، بأن 7 مرشحين توفرت فيهم الشروط المطلوبة, بينما لم يقدم 14 ما يثبت الخبرة السياسية ، فيما تم استبعاد 9 اخرين, وانسحاب مرشح واحد.

ونوه الحلبوسي إلى أن باب الطعون تم فتحه أمام المعترضين اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل، محدداً موعد نهاية التصويت على المرشحين في اليوم الثاني من الشهر المقبل.