المواطن - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن 32 ألف طالب وطالبة وخريج جامعات سجلوا في 74 ألف دورة تدريبية ضمن برنامج المخيم الصيفي.

وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن أحمد السديري في تغريدة له عبر “تويتر” أن برنامج المخيم الصيفي أطلق “هدف” عبر دروب بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز في 4 مسارات هي: القيادة، وإدارة المشاريع، والعمل عن بعد، ومهارات التواصل.

وفي سياق آخر، نظم فرع هدف في منطقة حائل اليوم الخميس محاضرة إرشادية للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) حملت عنوان “كيفية اجتياز المقابلة الشخصية”، وذلك ضمن خطط الإرشاد المهني.