32 قتيلًا حصيلة إعصار فلورنس والخسائر المادية تتعدى 22 مليار دولار

المواطن - واس

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار “فلورنس” الذي ضرب ولايات شمال وجنوب كارولينا وولاية فيرجينيا إلى 32 على الأقل، 25 منهم في ولاية نورث كارولاينا، و6 في ساوث كارولاينا، وواحد في فيرجينيا، فيما لا تزال مياه الفيضانات تجتاح عدة مناطق.

وقالت سلطات الانقاذ الامريكية ان من بين القتلى رضيع عمره عام، جرفته المياه بينما كانت امه تحاول الهرب به من سيارة غمرتها المياه ، في وقت هددت مياه الفيضانات عدة مناطق في الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، ووصلت إلى أسقف المنازل وغمرت الطرق السريعة وحولتها إلى أنهار.

وقال خبراء الإرصاد الجوي في بيان اليوم ، ان التوقعات تشير الى أن تستمر مشكلة الفيضانات إلى الأسبوع المقبل بسبب هطول الامطار الغزيرة في المناطق المتاثرة.

وفي ولاية نورث كارولاينا حيث ضرب الإعصار بشدة، نشرت السلطات حوالي ألفي قارب و36 مروحية للمساعدة في جهود الإنقاذ التي تواجه صعوبات بسبب إغلاق مئات الطرق حيث لا يزال حوالي 300 ألف منزل وشركة أغلبها في ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، بلا كهرباء.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في وكالة حماية البيئة الامريكي إن انقطاع التيار الكهربائي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ويلمنغتون أدى إلى إطلاق المياه الملوثة في نهر كيب فير.

وتوقعت السلطات أن يبلغ حجم الخسائر في الممتلكات جراء الإعصار ما بين 17 إلى 22 مليار دولار على الأقل.