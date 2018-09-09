32 قتيلًا ومصابًا حصيلة تفجير انتحاري في أفغانستان

الشرطة الأفغانية - أرشيفية

المواطن - واس

قتل 7 أشخاص وأُصيب 25 آخرون اليوم عندما فجر انتحاري يقود دراجة نارية عبوة ناسفة قرب موكب لإحياء ذكرى مقتل أحمد شاه مسعود القائد السابق المناهض للسوفييت.

وأوضح المتحدث الحكومي وحيد مجروح إن سبع جثث و25 مصابا نقلوا إلى المستشفى من موقع الهجوم.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وتصاعد التناحر بين الجماعات العرقية المختلفة في أفغانستان أثارت المناسبة السنوية لإحياء ذكرى مسعود حالة من التوتر في كابل حيث أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.