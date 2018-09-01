32 مخالفة داخل الصالونات الرجالية في الجوف

المواطن - الجوف

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، مساء أمس، حملة تفتيشية بالتعاون مع قوة الضبط الميداني، استهدفت الصالونات الرجالية.

وأوضح مدير قسم التفتيش، عبدالمجيد العنزي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 32 مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مبينًا أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة، مسبقًا للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، بحسب وكالة “واس”.

ودعا الجميع للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق الاتصال على الهاتف الموحد لخدمة العملاء رقم 19911، أو عبر استخدام تطبيق “معًا للرصد” للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن قسم التفتيش سيتعامل مع هذه البلاغات فورًا لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.