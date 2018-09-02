34 مرشداً سياحياً يُعرفون الزوار بمعالم القصيم السياحية خلال الصيف

المواطن - بريدة

أسهم 9 منظمي رحلات سياحية و34 مرشداً سياحياً مرخصاً بالقصيم في التسويق للوجهات السياحية والتعريف بمعالم منطقة القصيم التراثية والأثرية خلال إجازة الصيف الماضية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن نشاط تنظيم الرحلات السياحية من أهم الوسائل لتسويق الوجهات السياحية للسائح المحلي والدولي، ودور المنظمين والمرشدين مهم جداً للتعريف بمقومات بالقصيم من مواقع سياحية وتراثية ومعالم حضارية وتاريخية والتعريف بأنشطتها وفعالياتها المتعددة.

وقال إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى إلى دعم وتطوير البرامج السياحية وتنظيمها بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها، وتقدم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من البرامج الموجهة لتطوير قدرات العاملين بالقطاع السياحي بشكل عام موضحاً بأنه تم اعتماد برامج تدريبية موجهة لمنظمي الرحلات السياحية بالمنطقة بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية السياحية بالهيئة (تكامل) واعتماد برنامجين تدريبيين لتطوير مهارات العاملين في نشاط تنظيم الرحلات السياحية عام 2018م للتعريف بالآلية التي تُمكِّن منظمي الرحلات من الحصول على أوجه متعددة من الدعم والمساندة من الهيئة وشركائها لتطوير وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية، وفقاً لمعايير تنظيمية محددة للحصول على الدعم المادي والفني والتسويقي اللازم.

فيما بلغ عدد المرشدين السياحيين المرخصين بمنطقة القصيم (34) مرشداً، ونستهدف إقامة برنامجين تدريبين للمرشدين والمرشدات السياحيين، يشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً طلبات عدد من منظمي رحلات بالقصيم.