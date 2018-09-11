35 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ملاح/ مضيف جوي (عدد 15 وظيفة للرجال/ الرياض).

– ملاح/ مضيف جوي (عدد 20 وظيفة للنساء/ جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)